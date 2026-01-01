À l’hôpital Michallon, le CHU Grenoble Alpes investit pour la chirurgie et la médecine interventionnelle de demain

Rédaction

Quatorze salles désormais en service, près de 6 millions d’euros investis dans de nouveaux équipements : le CHU Grenoble Alpes franchit une étape majeure de la modernisation des blocs opératoires de l’hôpital Michallon. Ce plateau associe imagerie avancée, salles hybrides et expertises complémentaires pour accompagner des interventions complexes et développer des traitements moins invasifs. Fruit de deux années de travaux en site occupé, il renforce les moyens des équipes au service des patients, de la recherche et de la formation.

Après deux années de travaux sur près de 2 500 m², le secteur des blocs hybrides, lourds et interventionnels, appelé BHyLI, accueille désormais ses patients. Il réunit des activités de chirurgie thoracique, vasculaire et cardiaque, de cardiologie interventionnelle, de rythmologie et de radiologie interventionnelle. Sa mise en service constitue la troisième grande étape du nouveau plateau interventionnel (NPI), un programme de rénovation des blocs opératoires de l’hôpital Michallon, conduit en site hospitalier occupé.

Des équipements pour des interventions plus précises et moins invasives

Les nouveaux équipements d’imagerie et de guidage permettent aux équipes de mieux visualiser les structures à traiter et de suivre plus précisément la position de leurs instruments pendant l’intervention. En cardiologie, la mise en relation de différentes images en temps réel facilite notamment les gestes sur les artères coronaires et les valves du cœur. Les salles hybrides associent, dans un même espace, les équipements d’un bloc opératoire et des systèmes d’imagerie avancés. En chirurgie vasculaire, cette configuration permet de réaliser une intervention mini-invasive tout en disposant sur place des moyens nécessaires pour passer à une chirurgie classique si la situation l’exige.



« La création d’une salle hybride permet d’accompagner le développement des procédures interventionnelles innovantes avec plus de sécurité pour les patients, et pour permettre des traitements moins invasifs chez les enfants et les adultes », explique le Dr Hélène Bouvaist, cheffe de service de la cardiologie au CHU Grenoble Alpes. Ces investissements accompagnent l’évolution des pratiques, notamment pour le traitement des maladies cardiovasculaires et les interventions réalisées sous guidage radiologique. Les capacités supplémentaires en cardiologie ont également pour objectif d’améliorer l’accès aux soins et de réduire les délais d’attente.



Rapprocher les spécialités et améliorer les conditions de travail

La modernisation du plateau s’accompagne d’une réorganisation des espaces et du travail entre les équipes. La proximité des spécialités facilite les échanges autour de patients communs et la coordination des prises en charge complexes, qui peuvent mobiliser plusieurs expertises. Pour le Pr Pascal Defaye, rythmologue, le rapprochement de la rythmologie et de la cardiologie interventionnelles constitue un apport majeur du projet : il facilite le travail d’une même équipe paramédicale et les échanges entre médecins. L’augmentation des capacités en rythmologie doit également permettre de répondre davantage aux besoins des patients.



Les professionnels bénéficient de salles mieux dimensionnées et plus fonctionnelles. Au-delà des équipements, l’organisation logistique contribue elle aussi à améliorer leur quotidien. L’arsenal centralisé de la pharmacie prépare et approvisionne les dispositifs médicaux nécessaires aux interventions, afin de permettre aux soignants de consacrer davantage de temps aux patients.



Un environnement pour soigner, former et développer la recherche

Au sein d’un CHU, ce plateau constitue également un outil pour la recherche et la formation. Les nouvelles technologies d’imagerie et les données issues des interventions ouvrent des perspectives pour développer et évaluer de nouvelles méthodes de diagnostic et de guidage, en lien avec les laboratoires du site santé et les partenaires technologiques. « C’est probablement cette articulation entre soins de haut niveau, innovation, recherche et formation qui constitue la véritable spécificité et la valeur ajoutée de ces salles au sein d’un CHU », souligne le Pr Gilles Barone-Rochette, cardiologue au CHU Grenoble Alpes.



La proximité entre médecins, soignants, chercheurs et ingénieurs favorise ainsi le passage d’une idée de recherche à son évaluation clinique. Ce nouvel environnement accompagne également la formation des internes et des jeunes médecins aux pratiques interventionnelles.



Un chantier d’ensemble mené dans un hôpital en activité

Cette livraison s’inscrit dans une transformation progressive des blocs opératoires de l’hôpital Michallon. En novembre 2021, le secteur B14 avait ouvert ses 14 salles et sa salle de surveillance post-interventionnelle. Un an plus tard, six salles dédiées aux urgences et à l’orthopédie-traumatologie avaient été mises en service. Conduire une rénovation de cette ampleur au sein d’un hôpital en activité exige une coordination étroite entre les professionnels. Équipes soignantes, biomédicales, techniques, numériques, logistiques, de la pharmacie et d’hygiène hospitalière ont contribué à préparer les locaux, installer et contrôler les équipements, puis organiser les déménagements et l’accueil des patients.



La dernière étape du programme débute en octobre 2026. Elle prévoit la création d’une unité de chirurgie ambulatoire avec accueil pré-interventionnel et de salles d’endoscopie sous anesthésie générale, pour une ouverture au premier semestre 2028.

