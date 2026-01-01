À Montpellier, l'hôpital se transforme avec ses usagers

Rédaction

Et si les patients participaient eux-mêmes à la construction de l'hôpital de demain ? C'est le pari engagé depuis plusieurs années par le CHU de Montpellier. À l'occasion de la 5ᵉ édition du séminaire du partenariat en santé, plus de 80 patients partenaires, aidants, représentants associatifs et professionnels se sont réunis pour partager une même conviction : les meilleures solutions naissent de la rencontre entre l'expertise des soignants et l'expérience vécue des patients.

Cette contribution des usagers est aujourd'hui tangible dans de nombreux projets Des patients partenaires participent à la formation des futurs professionnels de santé pour leur transmettre le vécu réel du parcours de soins. Les patients vont s’engager à réaliser des visites de services aux côtés des équipes afin d'identifier, à partir de leur regard d'usager, des pistes d'amélioration sur l'accueil, l'information ou l'organisation des prises en charge. Les associations et représentants des usagers contribuent également aux réflexions sur l'accessibilité et l'adaptation des parcours pour les personnes en situation de handicap.



Leur implication accompagne également les grandes transformations numériques du CHU Les attentes exprimées par les patients ont ainsi permis d'alimenter les travaux sur le portail patient, la prise de rendez-vous, le développement de la télésanté ou encore l'amélioration de l'orientation au sein de l'hôpital. Objectif : des parcours plus simples, plus lisibles et plus fluides. Cette démarche s'étend désormais aux innovations les plus récentes. Dans le cadre du programme Alliance Santé IA, usagers et professionnels réfléchissent ensemble aux futurs usages de l'intelligence artificielle afin de concevoir des outils à la fois performants, sécurisés et réellement utiles pour les patients comme pour les équipes.



Au CHU de Montpellier, le patient n'est plus seulement bénéficiaire du soin. Il devient acteur de la transformation de l'hôpital. Une transformation qui se construit chaque jour, au plus près des besoins exprimés par celles et ceux qui vivent le système de santé.

Regards croisés sur l’hôpital de demain

« Le CHU s’est engagé depuis plusieurs années sur le renforcement de la place des usagers dans les projets du CHU. Leur aide est précieuse pour améliorer les parcours de soins, lever les irritants et réfléchir aux solutions numériques les plus pertinentes. Ça nous bouscule souvent car ils savent mettre l’accent sur ce qui mérite d’évoluer. Cela va des besoins très pratiques (des places de parking pour les personnes handicapées) à des groupes de travail sur l’apport de l’IA dans la relation avec le CHU. Ces journées sont toujours un moment très riche et donne l’impulsion de nos travaux pour l’année. », indique Emmanuelle GARNIER, Directrice générale adjointe.



« Les résultats mettent en évidence un fort niveau d'engagement et de formation des patients partenaires, une satisfaction élevée concernant les relations avec les équipes et des attentes fortes en matière de reconnaissance, d'intégration et de développement des compétences. », ajoute Nathalie DAURIAT, cadre de santé à l’Unité Transversale d’Education du Patient (UTEP).



« Les échanges ont montré la nécessité d'améliorer l'accessibilité des parcours, de renforcer la sensibilisation des professionnels, de mieux détecter et prendre en compte les handicaps invisibles, d'associer systématiquement les aidants et de construire les solutions directement avec les personnes concernées. », note Julie DIGEON, Directrice de la planification des autorisations et de la politique du handicap.



« Alliance Santé IA vise à développer une utilisation responsable et éthique de l'intelligence artificielle au service des professionnels et des patients. Les réflexions concernent notamment l'amélioration de l'information délivrée aux patients, l'accompagnement des parcours de soins et le recueil de l'expérience patient. », souligne le Pr David MORQUIN, Directeur médical de la gouvernance des données et de l’intelligence artificielle.

