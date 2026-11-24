90 ans de la FEHAP : célébrer le privé solidaire et mettre à l’honneur celles et ceux qui le font vivre

Rédaction

En 2026, la FEHAP, fédération de référence du secteur privé solidaire, célèbre ses 90 ans avec une campagne nationale de communication destinée à faire connaître le modèle privé solidaire et à mettre en lumière les femmes et les hommes qui le font vivre au quotidien.

« 90 ans sans profit, ça profite à tout le monde » : à travers cette signature, la FEHAP entend rappeler la singularité de son modèle, fondé sur la non-lucrativité, l’engagement, l’humanisme et l’innovation, au service de l’intérêt général. Cette campagne anniversaire porte une ambition : donner un visage au privé solidaire, valoriser ses professionnels et renforcer la visibilité d’un secteur essentiel, encore trop méconnu du grand public et insuffisamment reconnu dans le débat public.

90 ans d’engagement au service de la santé et de la solidarité

Créée en 1936, la FEHAP fédère des établissements et services privés solidaires intervenant dans les champs sanitaire, social et médico-social. Présent sur l’ensemble du territoire, le secteur privé solidaire accompagne chaque jour des millions de personnes, à tous les âges de la vie, notamment les plus fragiles. Avec près de 380 000 professionnels du soin et de l’accompagnement, il constitue une composante essentielle du système de santé et de solidarité français. Son modèle repose sur une conviction fondamentale : les bénéfices ne sont pas distribués à des actionnaires, mais réinvestis au service des personnes, des établissements et des missions d’intérêt général. À travers ses 90 ans, la FEHAP souhaite rappeler la contribution de ce modèle à la cohésion sociale et territoriale, à l'accès aux soins et à l'accompagnement, ainsi qu'à l'innovation dans les pratiques.



14 visages pour incarner la diversité du privé solidaire

Pour donner corps à cette campagne, la FEHAP a choisi de mettre en lumière 14 professionnels issus de ses établissements et services, représentant la diversité des métiers, des parcours et des territoires. Médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants sociaux, responsables d’établissement et autres professionnels du soin et de l’accompagnement : ces femmes et ces hommes incarnent la richesse humaine du secteur et la pluralité de ses missions. En associant ses adhérents à cette mobilisation, la FEHAP souhaite faire de cet anniversaire un moment de fierté collective et une occasion de renforcer le sentiment d’appartenance à un modèle singulier.

ne campagne nationale pour faire rayonner le privé solidaire