18 médecins et chercheurs de Gustave Roussy parmi les chercheurs les plus influents au monde en 2026

Rédaction

La liste 2026 des Highly Cited Researchers, publiée par Clarivate, distingue 18 médecins et chercheurs affiliés à Gustave Roussy. Cette reconnaissance internationale témoigne de l’influence des travaux de recherche menés à l’Institut et de leur impact au sein de la communauté scientifique mondiale.

Un chercheur sur 1 000 dans le monde figure dans la liste des Highly Cited Researchers

La liste des Highly Cited Researchers représentent environ un chercheur sur 1 000 dans la communauté scientifique mondiale. La présence de 18 médecins et chercheurs de Gustave Roussy dans l’édition 2026 illustre ainsi la forte visibilité internationale des recherches menées à l’Institut et leur capacité à contribuer aux avancées scientifiques en oncologie.

Une sélection fondée sur l’influence des publications scientifiques