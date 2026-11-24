18 médecins et chercheurs de Gustave Roussy parmi les chercheurs les plus influents au monde en 2026
Rédaction
La liste 2026 des Highly Cited Researchers, publiée par Clarivate, distingue 18 médecins et chercheurs affiliés à Gustave Roussy. Cette reconnaissance internationale témoigne de l’influence des travaux de recherche menés à l’Institut et de leur impact au sein de la communauté scientifique mondiale.
Chaque année, la liste des Highly Cited Researchers identifie les scientifiques dont les travaux ont exercé une influence significative et étendue dans leur domaine de recherche.
18 médecins et chercheurs de Gustave Roussy et de sa Fondation, qui y exercent aujourd’hui ou y ont mené leurs travaux au cours de la période prise en compte pour cette sélection, figurent dans la liste des Highly Cited Researchers de l’édition 2026 :
« La présence de 18 médecins et chercheurs de Gustave Roussy parmi les Highly Cited Researchers 2026 témoigne de l’influence internationale de la recherche menée à Gustave Roussy et de sa contribution aux avancées scientifiques en oncologie. Cette distinction est aussi une reconnaissance du travail collectif qui rend possible une recherche d’excellence au bénéfice des patients. Je tiens à féliciter très chaleureusement toutes les équipes de Gustave Roussy qui contribuent chaque jour à cette dynamique scientifique. », souligne le Pr Fabrice Barlesi, directeur général de Gustave Roussy.
18 médecins et chercheurs de Gustave Roussy et de sa Fondation, qui y exercent aujourd’hui ou y ont mené leurs travaux au cours de la période prise en compte pour cette sélection, figurent dans la liste des Highly Cited Researchers de l’édition 2026 :
- Laurence Albiges
- Fabrice André
- Fabrice Barlesi
- Benjamin Besse
- Camille Bleriot
- Jérémie Calais
- Stéphane Champiat - Pour des travaux ayant été réalisés à Gustave Roussy
- Charles-Antoine Dutertre - Pour des travaux ayant été réalisés à Gustave Roussy
- Karim Fizazi - Pour des travaux ayant été réalisés à Gustave Roussy
- Florent Ginhoux (deux domaines)
- Antoine Italiano
- Alexandra Leary
- Yohann Loriot
- Aurélien Marabelle
- David Planchard
- Caroline Robert
- Jean-Charles Soria - Pour des travaux ayant été réalisés à Gustave Roussy
- Éric Vivier – Fondation Gustave Roussy et Aix-Marseille Université
« La présence de 18 médecins et chercheurs de Gustave Roussy parmi les Highly Cited Researchers 2026 témoigne de l’influence internationale de la recherche menée à Gustave Roussy et de sa contribution aux avancées scientifiques en oncologie. Cette distinction est aussi une reconnaissance du travail collectif qui rend possible une recherche d’excellence au bénéfice des patients. Je tiens à féliciter très chaleureusement toutes les équipes de Gustave Roussy qui contribuent chaque jour à cette dynamique scientifique. », souligne le Pr Fabrice Barlesi, directeur général de Gustave Roussy.
Un chercheur sur 1 000 dans le monde figure dans la liste des Highly Cited Researchers
La liste des Highly Cited Researchers représentent environ un chercheur sur 1 000 dans la communauté scientifique mondiale. La présence de 18 médecins et chercheurs de Gustave Roussy dans l’édition 2026 illustre ainsi la forte visibilité internationale des recherches menées à l’Institut et leur capacité à contribuer aux avancées scientifiques en oncologie.
Une sélection fondée sur l’influence des publications scientifiques
La sélection ne repose pas sur un simple décompte du nombre de citations. Elle s’appuie sur les données du Web of Science Core Collection et identifie notamment les chercheurs ayant publié plusieurs Highly Cited Papers, c’est-à-dire des articles qui se classent parmi les 1 % de publications les plus citées dans leur domaine et pour leur année de publication. Pour l’édition 2026, Clarivate a analysé les publications sur une période de dix années, de 2015 à 2025.
Cette analyse quantitative est complétée par une évaluation qualitative et l’expertise des analystes de Clarivate. La méthodologie accorde également une place importante à l’intégrité scientifique, avec des filtres permettant notamment de repérer des volumes de publications exceptionnellement élevés, des autocitations excessives ou des profils de publications et de citations anormaux.
La liste des Highly Cited Researchers ne constitue donc pas un simple palmarès fondé sur le nombre de citations : elle cherche à identifier des scientifiques dont les travaux ont exercé une influence significative et étendue au sein de la communauté scientifique internationale.
Pour en savoir plus : consulter la méthodologie de sélection des Highly CitedResearchers sur le site de Clarivate.
Cette analyse quantitative est complétée par une évaluation qualitative et l’expertise des analystes de Clarivate. La méthodologie accorde également une place importante à l’intégrité scientifique, avec des filtres permettant notamment de repérer des volumes de publications exceptionnellement élevés, des autocitations excessives ou des profils de publications et de citations anormaux.
La liste des Highly Cited Researchers ne constitue donc pas un simple palmarès fondé sur le nombre de citations : elle cherche à identifier des scientifiques dont les travaux ont exercé une influence significative et étendue au sein de la communauté scientifique internationale.
Pour en savoir plus : consulter la méthodologie de sélection des Highly CitedResearchers sur le site de Clarivate.