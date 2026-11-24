1 000 chirurgies du pancréas : l’expertise du CHU de Nantes au service des patients

Rédaction

Le CHU de Nantes vient de réaliser sa 1 000ème chirurgie pancréatique (pancréatectomie). Derrière ce chiffre, des centaines de patients pris en charge et une expertise construite au fil des années autour d’une chirurgie particulièrement complexe. Ce cap illustre également l’importance de regrouper la prise en charge du cancer du pancréas dans des centres experts, capables de réunir chirurgie de haut niveau, innovation, recherche et approche multidisciplinaire.

La 1 000ème intervention pancréatique réalisée récemment au CHU de Nantes constitue une étape symbolique pour les équipes hospitalières. Elle témoigne surtout d’une expérience acquise au service de patients atteints de pathologies souvent lourdes, notamment de cancers du pancréas. La chirurgie du pancréas fait en effet partie des interventions les plus complexes de la chirurgie digestive. Elle nécessite des équipes très expérimentées et un environnement hospitalier en mesure de prévenir et de prendre en charge d’éventuelles complications. Chaque opération mobilise une équipe pluridisciplinaire : chirurgiens, anesthésistes-réanimateurs, gastro-entérologues, oncologues, radiologues, anatomopathologistes, équipes du bloc opératoire, infirmiers et aides-soignants interviennent tout au long du parcours du patient.

Le rôle essentiel des centres experts

Ce cap des 1 000 interventions rappelle également un enjeu majeur de la prise en charge du cancer du pancréas : celui de l’orientation des patients vers des centres disposant d’une forte expertise. Les études scientifiques montrent que la réalisation de ces interventions dans des établissements qui en pratiquent régulièrement permet d’améliorer les résultats de la chirurgie et de réduire le risque de complications. Au CHU de Nantes, qui est un centre à haut volume, la prise en charge repose sur une organisation multidisciplinaire permettant à plusieurs spécialistes d’évaluer ensemble la situation de chaque patient et de définir la stratégie thérapeutique la plus adaptée.



« En chirurgie pancréatique, l’expérience collective est déterminante. Atteindre cette 1 000e intervention témoigne du chemin parcouru par l’ensemble des équipes. Notre objectif reste le même : proposer à chaque patient la stratégie la plus adaptée, dans les meilleures conditions de sécurité et en intégrant les progrès thérapeutiques et technologiques. », indique Dr Nicolas Regenet, chirurgien au sein du service de Chirurgie digestive et endocrinienne du CHU de Nantes.

De la chirurgie ouverte à la chirurgie robot-assistée

L’expérience acquise au fil des années a également permis aux équipes nantaises de faire évoluer leurs techniques opératoires. À la chirurgie traditionnelle dite « ouverte » se sont progressivement ajoutées des approches mini-invasives, d’abord par cœlioscopie, puis grâce à la chirurgie robot-assistée. Réservées à des patients soigneusement sélectionnés (notamment pour la récupération), ces techniques permettent d’opérer à travers de petites incisions et visent notamment à limiter l’impact de l’intervention pour le patient, lorsque la situation médicale le permet. Elles ne remplacent pas l’expertise chirurgicale : elles en constituent un prolongement, avec un même impératif de sécurité et de qualité des soins. « Depuis janvier 2026, nous développons la chirurgie robot-assistée pour certaines interventions sur le pancréas. Au-delà de la précision qu’elle apporte au chirurgien, cette approche vise surtout à améliorer le confort du patient : les incisions sont plus petites, les suites opératoires peuvent être moins douloureuses et la récupération plus rapide. L’objectif est de réduire autant que possible l’impact de l’intervention, tout en conservant le même niveau d’exigence en matière de sécurité et de qualité de la prise en charge du cancer. », Nite le Dr Bastien le Floc’h, chirurgien au sein du service de Chirurgie digestive et endocrinienne du CHU de Nantes.

Cancer du pancréas : une prise en charge qui mobilise de nombreuses expertises

Cette expertise chirurgicale prend une importance particulière dans le cancer du pancréas, une maladie dont le pronostic demeure sévère et dont la prise en charge nécessite l’intervention de nombreuses disciplines. Au CHU de Nantes, chirurgiens, oncologues, gastro-entérologues, radiologues, anatomopathologistes, chercheurs et professionnels de la recherche clinique travaillent au sein d’un même réseau d’expertise. Cette organisation permet aux patients de bénéficier des traitements les plus adaptés, mais aussi, lorsque cela est possible, de stratégies thérapeutiques innovantes et de protocoles de recherche clinique, améliorant leur pronostic.



Pour les équipes du CHU de Nantes, cette 1 000e chirurgie ne constitue pas un aboutissement. Elle marque une nouvelle étape dans le développement d’une expertise qui repose à la fois sur la formation des professionnels, l’amélioration continue des pratiques, la recherche et l’intégration de nouvelles technologies. « Cette 1 000ème intervention est avant tout le symbole de 1 000 parcours de patients. Elle traduit l’engagement collectif de très nombreuses équipes du CHU de Nantes et la confiance que les patients nous accordent. Elle nous encourage à poursuivre notre objectif : continuer à améliorer, chaque jour, la prise en charge des personnes atteintes d’une pathologie du pancréas. », souligne le Dr Nicolas Regenet, chirurgien au sein du service de Chirurgie digestive et endocrinienne du CHU de Nantes.