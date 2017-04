Une gestion des contenus efficace en milieu hospitalier, un enjeu clé vers l’interopérabilité et la convergence

Vendredi 28 Avril 2017

Dans un monde digitalisé, collaboratif et communautaire qui se transforme radicalement, l’adoption et la maîtrise des nouvelles technologies représentent un avantage certain pour les professionnels de santé, mais qui les obligent également à se réinventer. Simplifier la gestion et le partage de toutes les formes de contenus liés au patient et gérer une vue du patient unifiée, complète et accessible, constituent des enjeux essentiels, afin de limiter les risques lors des soins.





Gérant au quotidien un grand volume de données médicales ou administratives structurées ou non-structurées, internes et externes, papier ou numériques, les établissements de santé manquent d’une solution capable de donner une vue unifiée de toutes les informations relatives à un patient. Le volume de ces informations, qu’il s’agisse de documents médicaux ou administratifs, augmente de manière exponentielle. De même, le champ des applications liées à l’imagerie médicale s’élargit : examens, imagerie interventionnelle, télémédecine.



Partager toutes ces informations patient entre les différents professionnels de santé constitue désormais le fondement d’une prise en charge optimale du patient.

Il faut désormais faire face à de nombreux facteurs de complexité : Diversité des processus hospitaliers

Des logiciels administratifs et cliniques variés, avec des spécialités multiples

Une infrastructure logicielle hétérogène (progiciels du marché, logiciels de faible diffusion ou développements spécifiques devenus obsolètes)

Des informations patient produites par différents logiciels et stockées en silos

Des documents qui coexistent dans de nombreux formats : notes manuscrites sur du papier, documents numériques et imprimés, fichiers voix ou vidéos, images haute définition, images au format DICOM, emails…

Interopérabilité entre établissements

Gestion unifiée des droits et des échanges d’information,

Réconciliation des identités patient entre établissement,

Capacité à partager les données médicales sans bouleverser les usages des professionnels de santé.

L’évolution récente du contexte juridique permet aujourd’hui aux établissements de passer vraiment à la dématérialisation de l’information médicale tout en réconciliant le monde du papier et du numérique. C’est une opportunité d’aboutir enfin à un dossier médicale unique.







Konica Minolta propose un accompagnement complet en matière d’Enterprise Content Management et d’optimisation des processus documentaires.



Après une phase d’étude (recueil des besoins, analyse des processus documentaires,…), les experts en gestion documentaire de Konica Minolta élaborent des recommandations organisationnelles et fonctionnelles. Les besoins couverts en matière de gestion documentaire sont multiples : Cartographier les processus documentaires existants

Optimiser la circulation et le classement des documents

Sécuriser et fiabiliser l’accès aux informations

Accompagner dans le choix des technologies les mieux adaptées au projet

Après cette 1ère phase d’audit documentaire, l’expertise du Groupe Konica Minolta et de ses partenaires technologiques permet une approche de gestion unifiée des informations du patient. Cette solution vient s’adosser au système d’information hospitalier en place qui continue à fonctionner de manière autonome et constitue une interface simple entre les différents logiciels utilisés au sein de l’établissement.



La valeur ajoutée de cette approche est immédiate pour les intervenants du parcours de soins : Personnel hospitalier et administratif : Toutes les données structurées et non structurées du patient s’affichent et peuvent être consultées directement sur un seul écran, en fonction des besoins, des préférences et des autorisations.

Toutes les données structurées et non structurées du patient s’affichent et peuvent être consultées directement sur un seul écran, en fonction des besoins, des préférences et des autorisations. Direction des systèmes d’information : Possibilité d’utiliser des volumes croissants de données concernant les informations patient structurées et non structurées sur plusieurs années - indépendamment des changements de logiciels au sein du système d’information hospitalier.

Possibilité d’utiliser des volumes croissants de données concernant les informations patient structurées et non structurées sur plusieurs années - indépendamment des changements de logiciels au sein du système d’information hospitalier. Patients : Tout professionnel de santé habilité peut accéder à un profil patient complet et fiable, diminuant considérablement le risque d’erreur.

En savoir plus ?

