Succès de la Paris Healthcare Week 2017

Durant trois jours, 29 639 visiteurs ont parcouru les allées du hall n°1 du Parc des expositions, Porte de Versailles, pour y trouver des outils concrets en réponse à leurs besoins, des éléments de réflexions pour anticiper les bouleversements futurs, ou encore des exemples de réalisations sur de nouvelles organisations des soins, des coopérations inédites...



La forte fréquentation de la Paris Healthcare Week, réunissant les salons historiques de la Fédération Hospitalière de France (HôpitalExpo, GerontHandicapExpo et HIT), Intermeditech et le salon Infirmier, démontre les attentes et l’appétence du secteur pour ce grand rendez- vous. Les trois premiers salons ont accueilli 17 661 visiteurs dont 9,1% de visiteurs étrangers et d’Outre-Mer, Intermeditech a reçu quant à lui 1 809 visiteurs et le salon Infirmier en a rassemblé 10 169.



Programmée entre l’élection présidentielle et les élections législatives, la Paris Healthcare Week a été l’occasion de rappeler aux politiques les atouts mais aussi les pierres d’achoppements du système de santé français. Lors de la conférence inaugurale de la Fédération Hospitalière de France (FHF), Agnès Buzyn intervenant au titre de Présidente de la HAS a brossé l’image de l’hôpital de demain, et rappelé l’importance majeure de la qualité et de la sécurité des soins.



Olivier Véran, responsable des questions de santé pendant la campagne d’Emmanuel Macron, était également présent dès le premier jour du salon, suivi le lendemain par Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France.