Sécurité et santé à l’honneur sur HIT avec Bomgar

Dans le contexte actuel où jamais la sécurité des établissements de santé n’a semblé si vulnérable et où les environnements de travail sont de plus en plus mobiles et dispersés, le salon a été l’occasion pour Bomgar d’échanger avec de nombreux hôpitaux, cliniques et Agences Régionales de Santé sur l’impérativité de contrôler les accès du personnel et des fournisseurs à leurs systèmes d’information et dispositifs médicaux, tout en garantissant leur disponibilité sur les différents sites. Sécuriser les accès est par ailleurs indispensable afin de garantir la protection des données personnelles patients et les informations de paiement.



Ces trois jours furent également riches en rencontres avec les fournisseurs de dispositifs médicaux : ceux-ci mesurent l’intérêt de s’équiper d’une solution sécurisée de prise en main à distance pour le déploiement de leurs solutions et leurs opérations de support technique, tout en ayant comme impératif de respecter la traçabilité des opérations effectuées dans le cadre des audits.



Cet évènement a permis de confirmer l’intérêt et l’adéquation des solutions sécurisées de gestion des accès Bomgar avec les besoins du marché : l’éditeur est un allié de taille pour les centres de santé français en termes de gestion des accès privilégiés aux systèmes et de prise en main par le personnel et les fournisseurs. Ses solutions de gestion des accès et d’assistance à distance sont sécurisées, rapides, robustes et fiables aux systèmes, applications et dispositifs médicaux présents sur les différents établissements. De plus, elles garantissent la traçabilité des accès et connexions, enregistrent l’activité sur tous les dispositifs médicaux et permettent de générer des rapports en quelques clics pour les audits. Elles sont d’ailleurs d’ores et déjà utilisées par plus de 740 établissements médicaux et organisations de santé dont John Hopkins, McKesson, BlueCross BlueShield, Northwell Health, MD Anderson Cancer Center, CHU de Strasbourg, CHU de Reims, CHU de Brest, Institut Pasteur de Lille, etc.