Rejoignez le réseau ANAP des professionnels du numérique en santé

L’intégration du numérique dans les pratiques pour améliorer l’accompagnement et la prise en charge de la personne est une priorité des pouvoirs publics. La stratégie nationale e-santé 2020, pilotée par la DSSIS (délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé), a pour ambition de répondre à cet objectif en mobilisant plusieurs acteurs nationaux, parmi lesquels figure l’ANAP.Il s’inscrit dans la continuité de l’accompagnement Hôpital 2007, Hôpital 2012 et Hôpital numérique, mais avec comme point d’ancrage le parcours de l’usager. Le périmètre couvert dépasse désormais les murs de l’hôpital en s’adressant à tous les professionnels du secteur sanitaire et médico-social, qu’ils exercent en ville ou en établissement.- Un centre de ressources ( numerique.anap.fr ), point d’entrée vers toutes les ressources utiles (publications, outils, méthodes, diagnostics, échanges communautaires, etc.) mobilisables par les structures pour éclairer une problématique SI, en fonction de votre situation,- Un réseau des professionnels du numérique en santé qui partagent et mettent leurs expériences à disposition de leurs pairs, dans l’objectif de développer les usages sur le terrain,- Un espace de discussions entre pairs, auquel participent les experts du réseau des professionnels animé par l’ANAP,- Une communauté de pratiques sur le numérique en santé, autour de sujets thématiques ciblés,- Un groupe restreint d’experts porteurs d’une compétence reconnue, orientés vers la production et la mise en forme de connaissances.