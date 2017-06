Ré-hospitalisations et hospitalisations potentiellement évitables : lancement de 3 nouveaux indicateurs

Combinés, ces 2 indicateurs sont conçus pour éclairer les professionnels de santé d’un territoire donné sur les modalités d’organisation menant à des hospitalisations non adéquates ou, au contraire, sur des mesures d’anticipation ou de coordination favorisant une baisse du nombre de séjours.Calculé par zone géographique et non par établissement de santé en en médecine et chirurgie,est obtenu à partir du nombre de patients ré-hospitalisés dans un délai de un à 30 jours par rapport à celui des patients ayant connu au moins un séjour au cours d’une année N(hors transferts et cas particuliers de venues itératives etc)., décliné par pathologie, est quant à lui calculé à partir du nombre d’hospitalisations potentiellement évitables par rapport à la population (de 18 ans et plus) du territoire.Sur la base d’une méthodologie partagée, il appartiendra ensuite aux acteurs de santé de définir la maille territoriale de leur choix et de procéder au calcul de ces taux ainsi qu’à l’analyse des facteurs explicatifs, qu’ils soient d’ordre épidémiologique, organisationnel et/ou populationnel. La mise à disposition de ces données constitue donc une première étape indispensable dans la construction d’outils d’amélioration de la performance des soins ambulatoires, afin d’éviter le recours à l’hospitalisation.Les résultats des 2 indicateurs et un guide d’accompagnement seront prochainement disponibles sur le site ScanSanté