Pour une stratégie de groupe publique dans le sud des Hauts-de-France : 4 GHT s’associent au CHU Amiens-Picardie

Les GHT Oise Sud, Oise Nord Est, Oise Ouest et Vexin et Aisne Nord passent convention avec le CHU Amiens-Picardie et l’UFR de médecine de l’Université de Picardie Jules Verne et débutent leurs travaux dès le 11 mai avec des réflexions sur une plate-forme de recherche clinique commune.



Au-delà de cette première session de travail, la dynamique collective territoriale s’organisera sous forme de concertations régulières entre les établissements supports des GHT, le CHU Amiens-Picardie et les acteurs de la Faculté (Doyen, coordonnateurs universitaires).





Les actions qui seront développées dans le cadre de cette stratégie de groupe de santé publique ont pour but de :



- Proposer l’encadrement pédagogique des formations en santé avec les facultés ;



- Développer des services supports à la recherche, favoriser les collaborations entre chercheurs, la promotion des protocoles et la réalisation des essais ;



- Coordonner une organisation dynamique et prospective de la démographie médicale, enjeux essentiels pour proposer une offre santé de proximité sur l’ensemble du territoire ;



- Favoriser l’égalité d’accès aux soins de recours, aux protocoles de recherche et aux innovations, et participer à la diffusion des bonnes pratiques au plus près des patients ;



- Formaliser les filières de prise en charge et les parcours des patients, pour toutes les activités en respectant le principe de subsidiarité et en organisant le rôle d’expertise et de recours du CHU Amiens-Picardie au bénéfice de tous les patients des territoires picards.