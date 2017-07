Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2017 : BOMGAR

Bomgar est un éditeur de logiciels de prise en main à distance et de solutions de bastion et d'accès privilégiés. Bomgar fournit aux administrateurs informatiques, techniciens de support et utilisateurs privilégiés un accès sécurisé aux ordinateurs et aux terminaux à distance sur le web.Bomgar a récemment développé son activité à destination du monde hospitalier en fournissant des solutions pour la collaboration entre les professionnels au sein des établissements de manière sécurisée et tracée.Plus d'informations : https://www.bomgar.com/fr/