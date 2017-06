Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2017 : AGORAMED

Première plateforme médicale collaborative réservée aux professionnels de la santé et aux étudiants, AgoraMed révolutionne les échanges en alliant réseau social sécurisé (vidéos, articles et messagerie) et outils plus spécifiquement liés aux activités médicales (diagnostic différentiel, suivi des essais cliniques, base de données vidéos d'opérations chirurgicales). Une innovation découverte lors de la Paris Healthcare Week 2017.Plus d'informations : http://www.agoramed.fr