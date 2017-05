Les rencontres Hospitalia à la Paris healthcare Week 2017 : Ascom

Distribution des informations plus efficace

Automatisation des protocoles et flux hospitaliers au chevet du patient

Optimisation des communications et des temps de réponses apportés aux patients, où que ceux-ci se trouvent

Relevé automatique des signes vitaux

Vue d'ensemble de tous les appareils connectés sur un seul écran

Réduction de la fatigue liée aux alarmes

Lors de cette nouvelle édition de la Paris Healthcare Week, Ascom, leader de technologies de l’information et de la communication dédiées au secteur de la santé, présentera en avant-première plusieurs de ses innovations destinées aux centres hospitaliers et aux établissements pour personnes âgées dépendantes.Résolument engagée en faveur de l’innovation, Ascom, qui se connecte désormais « au lit du patient » afin de gérer d’une manière centralisée des flux de données (communications et alarmes patient), préfigure l’établissement de santé de demain qui sera sans aucun doute digital et numérique !Durant ses 3 jours dédiées à l’écosystème de la santé, n’hésitez pas à venir rencontrer les équipes Ascom France sur leafin de profiter de démonstrations personnalisées des nouvelles solutions., nouvelle plateforme de gestion de soins et de communication avancée, représente une évolution majeure dans les systèmes appel infirmière. Elle offre une meilleure gestion des appels, une communication du personnel optimisée, ainsi qu’une gestion simplifiée et intelligente des tâches, tout en permettant au personnel soignant de focaliser leurs temps auprès des patients. Conçue sur la base de l'expertise et des connaissances médicales d'Ascom, la plateforme Telligence répond à la charge de travail en constante évolution des infirmières et à la complexité croissante des soins aux patients.Intégré à la plateforme Santé Ascom, Ascom Digistat® renforce la qualité et la sécurité des soins grâce à l’amélioration des flux de travail hospitaliers. Digistat® Connect intègre de manière continue des données, des alarmes et des évènements cliniques depuis différents dispositifs médicaux, créant ainsi un flux de données quasi en temps réel vers les systèmes d’information de l’hôpital. Ascom Digistat® Smart Central assure via une application unique, l’affichage consolidé des différents évènements et informations données par les moniteurs, ventilateurs, pompes à perfusion connectés à n’importe quel patient dans l’ensemble des services de l’établissement hospitalier.La nouvelle édition du terminal « concentrateur d’applications » réceptionne les applications critiques et est compatible avec toutes les applications métiers. Ascom Myco 2 offre une connexion fluide entre l'utilisateur, ses collègues et ses patients, mais aussi avec les laboratoires, les pharmacies, les brancardiers, les services d'entretien, les dispositifs médicaux, les moniteurs patients et les systèmes d'appel d'infirmière. Intégrant de nouvelles fonctionnalités parmi lesquelles la technologie NFCet la localisation infrarouge, Ascom Myco 2 permet la mise à jour et le partage rapides de données entre des dispositifs similaires et d'autres équipements au sein de l'hôpital.Pour toute information complémentaire : www.ascom.fr