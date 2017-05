Le CHU de Limoges remporte le 1er prix FHF / FMA 2017

La MUPA a été créée au CHU de Limoges en novembre 2014. Elle a pour objectif d'améliorer la prise en charge des personnes âgées de plus de 75 ans et polypathologiques, dans le service des urgences.



Intégrée géographiquement au service des urgences, la MUPA est une équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels de la gériatrie : médecins gériatres, infirmiers, assistante sociale et secrétaire. Cette équipe assure une prise en charge globale, avec une évaluation gériatrique des patients âgés hospitalisés dans le service des urgences. La MUPA permet ainsi, une meilleure orientation de la personne âgée dans la filière gériatrique.



Depuis la création de la MUPA, la durée de passage dans le service des urgences (souvent source d’angoisse pour la personne âgée) a été réduite de 3h35. Le taux de retour à domicile a quant à lui augmenté, puisqu’il est passé à 35 % (contre 20 % avant la création de la MUPA). Enfin, ce dispositif permet d’éviter significativement les réhospitalisations et d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées.



En 2016, plus de 3000 personnes ont été prises en charge par la MUPA.



Face à ce bilan positif, de nombreux CHU et centres hospitaliers français souhaitent reproduire ce modèle initié à Limoges.