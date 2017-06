La DGOS publie le nouvel Atlas des systèmes d’information hospitaliers

Pour accompagner et mesurer la maturité des établissements dans le domaine de la sécurité de leurs SIH, l’ oSIS intègre un questionnaire permettant de dresser un 2état des lieux sur l’organisation dans le domaine. Par rapport à 2016, l’échantillon est en forte progression, de 1 000 à 1 500 établissements répondants. Les résultats montrent une progression significative tant sur le pilotage que sur les mesures opérationnelles de sécurité des SIH.Pour accompagner et suivre l’avancement de la convergence des systèmes d’information de groupement hospitalier de territoire ( GHT ), l’ oSIS intègre des indicateurs dédiés et permet de dresser un 1er état des lieux sur ce thème. Cela, auprès d’un échantillon représentatif de GHT : 83 répondants soit 61% des groupements recensés.Les résultats montrent que les travaux sont d’ores et déjà engagés : un état des lieux est réalisé voire terminé dans 90% des GHT et la rédaction d’une stratégie de convergence accompagnée de travaux autour de la mise en place d’une direction des SI commune, engagée par la moitié des répondants. Le schéma directeur des SI de GHT est initié par près de la moitié des répondants.