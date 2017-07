L’Intelligence Artificielle en imagerie médicale : gestation prolongée pour la filière en France

Un rapport récent de l’OPECST (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ) qui se prononce pour une intelligence artificielle « maîtrisée, utile et démystifiée », souligne aussi que la Chine serait bien moins regardante que d’autres pays sur la question éthique que pose l’IA. En effet, on sait que la Chine n’exclut pas même les idées les plus folles, par exemple celle d’un corps médical à terme tout robotisé.



Un tel scenario donnerait lieu à boom technologique fulgurant, dont même la législation la plus poussée ne pourra contenir le risque de disruption sur un domaine aussi libéralisé que l’imagerie médicale en France. Quand on sait que les actes techniques de radiologie sont parmi les plus rémunérateurs, et qu’ils sont fournis presque entièrement par les radiologues, une ressource chère ; si l’on n’apprivoise pas l’IA dès la naissance, elle risque de frapper fort.