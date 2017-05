DxPharm : MEDASYS MET SON SAVOIR-FAIRE À DISPOSITION DES GHT

Fort de cette approche transversale qui fait la part belle à la fiabilité, la sécurité et la traçabilité du circuit du médicament, DxPharm a été retenu par les Hôpitaux Champagne Sud (HCS), établissements du GHT de l’Aube et du Sézannais, pour fédérer les 7 pharmacies du territoire autour d’une solution intégrée de dispensation nominative et de gestion unifiée des stocks. Nativement multi-entités juridiques, ce logiciel métier unique peut en effet s’interfacer avec le DPI de chaque établissement participant au GHT, afin de favoriser la mutualisation des données pharmaceutiques, étape-clé pour la mise en œuvre de processus harmonisés soutenus par un Système d’Information territorial.



Un chantier ambitieux, qui a autant mobilisé les équipes du GHT que celles de Medasys. C’est que les attentes sont à la hauteur des enjeux, ainsi que le souligne Michaël De Block, Directeur de l’Information Numérique des HCS : « Il s’agit d’un projet d’une grande complexité : un total de 29 interfaces à mettre en œuvre, la nécessité de gérer les identités, mouvements et prescriptions de patients hébergés dans 7 établissementsdifférents, avec 3 sites géographiques de préparation des médicaments et dispositifs médicaux (et 7 livrets thérapeutiques différents) et des dizaines de sites d’administrations sur un territoire de 7000 km². Un véritable projet de système d’information convergent dans lequel le principal enjeu est la validation pharmaceutique unique ! ».