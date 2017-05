Données de santé : le patient au cœur de la médecine de demain

35% des erreurs médicales pourraient être évitées grâce à la e-santé

On voit actuellement beaucoup d’initiatives de start-ups qui se lancent dans la e-santé pour s’affranchir des barrières liées au cloisonnement administratif du parcours de soins. Suivre les patients, faciliter l’accès au soin, prendre des rendez-vous avec des spécialistes plus facilement, rendre la communication entre patient et médecin, et entre professionnels de la santé plus fluide : le cadre de la e-santé s’est élargi. Aujourd’hui, héberger les données en ligne permet de simplifier le parcours de soins, de démocratiser un mode de vie plus sain, et même de faciliter l’établissement d’un bon diagnostic, puisque 35% des erreurs médicales sont imputées à un accès trop morcelé à l’information médicale (chiffres Siemens).



Toutes ces initiatives demandent avant tout un hébergeur, parce qu’il n’y a pas de digitalisation sans data. Si, aujourd’hui, on partage facilement ses données, le degré de sensibilité des données impacte néanmoins cette liberté. Il existe un vrai besoin de rassurer les patients, d’instaurer une confiance dans le système de sécurisation des données sensibles. Pourtant, si de nombreux hébergeurs de données de santé existent, c’est surtout le manque d’accompagnement juridique, technique et commercial qui freine le développement de la e-santé made in France.



Jusqu’ici plutôt poussiéreuse, la santé est en pleine transformation digitale, mais la révolution reste à faire. Elle est pourtant là, et c’est le sens de l’Histoire. Sans moyen pour protéger les données et accompagner les acteurs de la santé au fil de ce bouleversement, la transformation digitale de la santé se fera, mais sans les entreprises françaises, au travers d’entités étrangères qui seront moins regardantes sur la sécurité des données. La vraie qualité de la médecine française et européenne s’inscrit dans sa vision de la protection des données. La vieille Europe doit dire son mot avant que des acteurs étrangers n’aspirent le secteur. La France a la chance d’avoir un système vertueux, qui protège ces données sensibles en permettant l’interconnexion. Ce n’est pas le cas d’autres pays où la réglementation est plus souple. Veut-on vraiment que nos données soient hébergées là où la juridiction française n’aura pas de pouvoir ? La France et l’Europe ont érigé un cadre réglementaire qui doit nous aider à faire grandir la santé connectée mais ne suffira absolument pas à endiguer la vague de la transformation digitale venue des États-Unis.



La législation française concernant l’hébergement des données à caractère personnel peut être perçue comme un frein, et dans certains cas elle l’est et peut pousser certaines entreprises à chercher des stratégies de contournement. Cependant, ce cadre réglementaire est aussi un atout : elle permet aux entreprises de la e-santé de transformer cette contrainte en levier de croissance en choisissant un hébergeur agréé qui saura l’accompagner. En effet, n’oublions pas que si le sens de l’Histoire est la digitalisation, le sens de l’Histoire réglementaire en Europe s’inscrit aussi dans la protection accrue des données sensibles, notamment au travers de la RGPD qui sera mise en œuvre à travers toute l’Europe dès 2018. Demain, en France, les entreprises devront concevoir la protection des données en amont. Une avancée majeure qui positionne l’Europe comme l’un des leaders de notre monde connecté.