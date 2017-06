Biolog-id annonce la commercialisation, en première mondiale en Suisse, de son kit universel de stockage RFID « smart storage » dédié au « Blood Supply Management »

« Le Centre de transfusion peut ainsi connaître en temps réel l’état du stock et le statut de chaque poche de sang conservée dans les services des hôpitaux distants, explique le Directeur des soins de l’Hôpital du Jura bernois, Cédric Mafille. Il peut remettre en stock les poches de sang non utilisées en apportant la preuve de leur maintien dans des conditions de conservation réglementaires et les réaffecter à un patient qui en a besoin. Jusqu’alors, tous les retours de produits sanguins nous étaient facturés par le Centre de La Chaux-de- Fonds ; en mettant en place le SST, la sécurité des transfusions est améliorée et nous allons réaliser de sérieuses économies. De plus, en évitant le travail de saisie des éléments de traçabilité par nos laborantins, ce dispositif médical nous permet une optimisation de leur temps de travail et évite les éventuelles erreurs de retranscription. La décentralisation de la banque de sang prend désormais tout son sens et nous avons calculé que cet investissement serait amorti en deux ans ».