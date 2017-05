Appel à projet : Aromathérapie Clinique

Dans ce contexte, l’utilisation d’huiles essentielles en diffusion ou lors de séances de toucher-massages peut se révéler particulièrement bénéfique pour les patients, les soignants, ainsi que l’entourage des malades, et mérite d’être approfondie.



Depuis la fin de l’année 2015, la marque Naturactive des Laboratoires Pierre Fabre s’est engagée auprès des équipes hospitalières afin de les soutenir dans cette pratique d’accompagnement des patients. En effet Naturactive bénéficie de près de 30 ans d’expérience dans le domaine du monde végétal, et possède un savoir-faire de pointe en matière d’expertise botanique et d’extraction végétale. Ceci lui permet de proposer des produits d’aromathérapie formulés à partir d’extraits végétaux sûrs et de qualité.



A ce jour, 4 équipes hospitalières ont reçu de la part de Naturactive, suite à un appel à projet, une bourse et/ou du matériel d’aromathérapie pour les aider dans la réalisation de leur projet : le Centre hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis, le Centre Eugène Marquis de Rennes, l’hôpital J. Ducuing à Toulouse et enfin le CHU de Poitiers.



Suite au fort succès rencontré par cette initiative, et afin de poursuivre son soutien aux équipes soignantes, Naturactive relance en 2017 un appel à projet pour la mise en place de protocoles impliquant l’utilisation d’huiles essentielles, dans un objectif de bien-être et de confort des structures hospitalières.

Les dossiers devront être complétés avant le 30 juin 2017. Pour cela, il existe deux possibilités :



1 - Télécharger le dossier de candidature sur le site Naturactive sous format PDF à compléter à la main et à renvoyer à l'adresse postale suivante :



Laboratoires Pierre Fabre - Naturactive

A l’attention de C. Vue - 29 avenue du Sidobre, 81100 Castres



2 - Télécharger le dossier de candidature sur le site Naturactive sous format Word à compléter par ordinateur et à renvoyer à l'adresse électronique suivante : 2 - Télécharger le dossier de candidature sur le site Naturactiveà compléter par ordinateur et à renvoyer à l'adresse électronique suivante : candidature_aroma_na@pierre-fabre.com