Analyser et Améliorer la gestion des flux de personnes au sein d’un établissement de santé

la manœuvre collective qui permet de mutualiser les appels et d’envoyer la cabine la plus pertinente.

La manœuvre à pré-destination : l’utilisateur indique sa destination et le système lui précise quelle cabine répondra à son appel.

Egalement, pour faciliter la circulation des visiteurs et faire un rappel des règles d’usage pour le personnel, il est nécessaire d’adapter la signalétique et son emplacement. Pour les ascenseurs, celle-ci doit être positionnée directement sur les portes ou pleine paroi en cabine.Mettre en place des manœuvres adaptées sur les ascenseurs améliorera également la rapidité du trafic. Il existe 2 types de manœuvres permettant de fluidifier le trafic :Avec ces nouvelles manœuvres, il devient possible de grouper les personnes ayant une destination similaire dans la même cabine et ainsi réduire le nombre d’arrêts sur un aller-retour de cabine. Les remplissages de cabines baissent à flux équivalent et la capacité de regroupement des personnes est augmentée de 20% environ.Concernant les transports de lits, si un lit ou un brancard est présent en cabine, il est inutile pour l’ascenseur de répondre à d’autres appels palier sur le trajet vers la destination (impossible de monter un 2lit en cabine). Il faut intégrer des systèmes de détection de lit ou de commande de trajet direct pour une meilleure efficacité du système.Il est également très important de pouvoir intégrer des stratégies de fonctionnement en mode dégradé pour prévoir une mise en place plus rapide et un impact minoré en cas de pannes. Ces stratégies doivent être réfléchies en amont en fonction des pannes possibles pouvant engendrer un arrêt plus ou moins long des ascenseurs.