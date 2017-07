AIDES lauréate du Trophée Patients 2017 de l’APHP pour la qualité de l’accompagnement proposé aux usagers-eres de Prep à l’Hopital Saint Louis. Plus qu’un prix, un symbole.

AIDES, qui candidatait pour la première fois, s’est vue remettre ce trophée dans la catégorie « promouvoir l’information auprès des usagers ». Ce Prix vient récompenser le travail conjoint de AIDES avec le service du Professeur Jean Michel Molina, chef de service à Saint-Louis et coordinateur de l’essai ANRS Ipergay. Cette collaboration amorcée en 2012 a permis la mise en place d’un accompagnement performant et au long cours des personnes sous Prep : conseils et échanges réguliers sur les prises de risque, orientation et soutien, rappel des schémas de prise, de l’importance d’un suivi régulier (dépistage VIH et IST notamment)… et une disponibilité sans faille des accompagnateurs.



Cet accompagnement personnalisé, adapté aux besoins de chacun, a grandement favorisé le maintien dans le soin des usagers-es.



Les chiffres parlent d’eux-mêmes :



Sur 921 personnes accompagnées entre novembre 2015 et mi-mars 2017 à l’Hôpital Saint Louis, seules 27 (3%) ont été perdues de vue.