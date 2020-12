« Get Ready™ », pour l'engagement et le suivi des patients à distance

Joëlle Hayek

C’est une petite révolution pour l’écosystème de la e-santé : le géant Medtronic, leader mondial des technologies médicales, et la start-up française Maela, spécialisée dans le suivi digitalisé des parcours patients, ont uni leurs forces pour mettre au point « Get Ready™ », une plateforme connectée de nouvelle génération au fort potentiel applicatif. Les explications de Vincent Payet, Directeur de la Division Integrated Health Solutions chez Medtronic, et Hubert Viot, Président Directeur-Général de Maela.



Dans quel contexte votre partenariat a vu le jour ?

Vincent Payet : Tout commence en 2018 : le CHU d’Amiens cherchait, en plus de l’acquisition d’un plateau technique de dernière génération, à digitaliser les parcours péri-opératoires afin de sécuriser le suivi à distance des patients, et en premier lieu ceux pour la chirurgie du rachis. Medtronic a, dès lors, participé au dialogue compétitif répondant à ces besoins médicaux. Nous avons considéré différents outils disponibles sur le marché, et la solution de suivi connecté Maela est rapidement sortie du lot : en plus de s’appuyer sur un moteur puissant et d’être entièrement personnalisable, elle est associée à un plateau infirmier opérationnel 24h/24 et 7j/7. Nous avons donc noué un partenariat stratégique qui a été retenu par le CHU et a fait l’objet d’un POC (Proof of Concept, ou preuve de faisabilité).

Hubert Viot : Les résultats ont été très positifs. En amont, le patient peut préparer sa prise en charge chirurgicale, dans la continuité des consultations préopératoires. En aval, il est assuré de pouvoir bénéficier d’une surveillance à distance à même d’identifier rapidement toute complication éventuelle – ce qui rassure également les professionnels hospitaliers. Ce premier projet a d’ailleurs été primé. Le CHU d’Amiens a, depuis, étendu l’utilisation de la plateforme Maela à d’autres parcours chirurgicaux : la technologie offre en effet des possibilités de paramétrages poussées qui, combinées au plateau infirmier, permettent de favoriser l’innovation organisationnelle sans pour autant modifier radicalement l’environnement de travail des professionnels de santé.



Ce projet a donc été un catalyseur, qui a ouvert de nouvelles perspectives de développement. Pouvez-vous nous en parler ?

Vincent Payet : Il nous a en effet semblé évident que les patients, les soignants et les établissements de santé dans leur ensemble auraient tout à gagner de synergies plus poussées entre Medtronic et Maela. Medtronic dispose en effet d’une expertise thérapeutique reconnue sur plusieurs pathologies chroniques et souhaitait renforcer son positionnement sur le champ de la santé connectée. Or, Maela a développé ici un savoir-faire éprouvé et fournit une solution 100 % modulable, qui associe un volet technologique et un volet humain. Nous nous sommes donc rapprochés pour mettre au point une solution basée sur la technologie de Maela, et capable de couvrir des parcours et des pathologies multiples.

Hubert Viot : À chaque fois, la protocolisation du parcours, y compris en matière d’éducation à la santé, est développée par Medtronicet se nourrit de son expertise, tandis que Maela fournit les algorithmes de collecte et de consolidation des données ainsi que le plateau soignant, afin de fiabiliser le suivi du patient à distance. Les professionnels de santé peuvent ainsi prendre la bonne décision au bon moment. Pour schématiser, Maela est la plateforme de diffusion et Medtronic l’éditeur du contenu. Nos compétences s’enrichissentdonc l’une de l’autre pour démultiplier le service rendu aux professionnels de santé et aux patients.