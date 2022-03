Nocturne Édudiante : l'opportunité d'avoir une promesse d'embauche au CHU de Toulouse avant d'être diplômé

. Les candidats peuvent déposer leur CV et remplir un formulaire de renseignement via ce lien (accessible également depuis le site internet du CHU de Toulouse, rubrique « Actualités »).À partir du 1 mars et jusqu’au 14 mars, les recruteurs du CHU de Toulouse contacteront les postulants pour confirmer la validation des profils.Enfin,L’ensemble des cadres supérieurs, les recruteurs paramédicaux et tout le service de recrutement de la DRH seront mobilisés le 22 mars afin de mener les entretiens et de répondre à toutes les questions sur les postes disponibles, le fonctionnement des pôles...