Les rencontres HospitaliaTV aux JFR 2018 : SOFTWAY MEDICAL

Depuis 20 ans déjà, Softway Medical s’engage à améliorer la performance des soins. Sa mission est de permettre à chacun de prendre des décisions éclairées et d’exploiter pleinement ses capacités. Ses solutions garantissent la sécurité, le partage et le pilotage des données patients. Elles s’inscrivent dans un dispositif de services et d’accompagnement qui offrent une expérience fluide et positive pour tous. Plus de 900 établissements de santé (publics et privés) et 1 200 centres de radiologie ont choisi ses solutions. Softway Medical est agréé « Hébergeur de Données de Santé ». Softway Medical emploie plus de 430 talents et consacrons plus de 20 % de notre chiffre d’affaire à la R&D.À rencontrer sur les JFR Stand n°1N07 - Hall NeuillyPlus d'informations : https://www.softwaymedical.fr