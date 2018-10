Les rencontres HospitaliaTV aux JFR 2018 : INFINITT HEALTHCARE

À rencontrer lors des JFR stand n° 117 - Hall Passy



À rencontrer lors des JFR stand n° 117 - Hall PassyPlus d'informations : http://www.infinitt.com

INFINITT Healthcare propose des solutions innovantes en imagerie médicale.L’offre de la société se décline au travers de la solution IHP, une plateforme modulaire incluant des fonctions de gestion de contenu DICOM et non DICOM (VNA), de module de visualisation PACS multidisciplinaire (G3/G7), de post-traitement avancés ou encore d’un module de gestion de la dose (DoseM).Les systèmes d’INFINITT sont installés dans plus de 6 200 établissements, dans 52 pays.INFINITT Healthcare est lauréate du KLAS en 2018 ( Logiciel et service)