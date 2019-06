Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2019 : PEOPLE LIKE US

Spécialisée dans l'accompagnement des starts-ups pour favoriser leur implantation dans le monde hospitalier, mais aussi dans l'accompagnement des établissements de santé en matière de communication extérieure, la société People Like Us multiplie les succès. Forte du savoir-faire de son fondateur, Julien Artu - également à l'origine du réseau social "My Hospi Friends" -, elle a notamment permis à la solution d'organisation des soins à domicile Libheros de nouer un partenariat stratégique avec l'hôpital Foch, tout en soutenant l'Institut Médicalisé Mar Vivo pour la mise en place d'un projet innovant d'Ehpad hors-les-murs. Témoignages lors de la Paris Healthcare Week 2019.Plus d'informations : https://peoplelikeus.fr