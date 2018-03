La Fondation de France lance «PARLONS PSY !», la santé mentale en pratiques et en solutions

Le handicap psychique est une notion assez récente, reconnue depuis la loi du 11 février 2005. Néanmoins, ces troubles psychiques ont un fort impact humain, social et économique pour les millions de personnes touchées. Des conséquences parfois subies pendant toute une vie, ces pathologies pouvant se déclarer à l’adolescence, dès le collège ou le lycée.



« Les maladies psychiques sont encore taboues alors que ce sont des maladies comme les autres. Et elles continuent de peser sur le quotidien et le destin des personnes touchées, ainsi que sur ceux de leurs proches. Plus ces personnes sont longtemps exclues du champ social, de leur environnement en général, et plus le chemin est difficile à remonter. A leurs côtés, la Fondation de France a une action qui est essentielle, appuyée et volontaire », rappelle le Dr Dolorès Lina Torres, psychiatre et présidente du comité Maladies psychiques et vie sociale de la Fondation de France.