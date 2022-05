L’expérience patient sans couture, le challenge des acteurs de la santé en 2022

Aujourd’hui, ce serait une erreur de penser que l’hôpital n’est qu’une entité, alors qu’il est la pierre angulaire de son territoire de santé. En effet, depuis la mise en place des GHT qui s’établissent autour d’un projet médical commun, chaque acteur de santé est le garant d’une stratégie territoriale commune visant à rassembler et échanger le plus de données de santé. Ces territoires, par l’échange, permettent d’anticiper considérablement les facteurs de risque et les failles des parcours de soins afin de pouvoir délivrer une expérience patient améliorée dans et hors des murs de l’hôpital.



En parallèle, les organisations de santé doivent réfléchir à la mise en place de « Tours de contrôle » pour une meilleure visibilité de l’ensemble des parcours de soins. Leur rôle est d’orchestrer, optimiser, mesurer la prise en charge des patients tout au long de leur trajectoire dans un parcours de soins. Et l'amélioration de la coordination joue un rôle essentiel dans la construction de l’expérience patient « sans couture » de demain. De plus, une meilleure visibilité permet d'anticiper les besoins des patients; il est alors possible de fournir plus rapidement aux équipes médicales les outils et les ressources appropriés où et quand ils en ont le plus besoin. Alors que la pression pour réduire les coûts et améliorer la qualité des soins dans les hôpitaux du monde entier continue de croître, l’adoption d’un Command Center avec la mise en place d’une Tour de contrôle s’avère extrêmement intéressant pour relever l’ensemble de ces défis.