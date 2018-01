Avec medGo, les premiers GHT digitalisent la gestion de leurs remplacements, afin de faciliter l’organisation des soins et réduire l’intérim

Reposant sur un système conversationnel intelligent par SMS, la plateforme permet à chaque établissement de diffuser un besoin en 30 secondes auprès de son réseau de remplaçants disponibles et déjà connus, afin d’être assurés de leur fiabilité et de leur compétence. Dès qu’ils sont alertés, les remplaçants peuvent répondre à la demande en quelques secondes sur leur téléphone.



Nicolas Pruvot, coordonnateur général des soins au GHT 77 Nord, a rapidement pu se rendre compte de l’intérêt de la solution : « medGo nous a permis de diviser par quatre le temps consacré par les cadres à la gestion des absences et des remplacements au sein des 3 établissements du Grand Hôpital de l’Est Francilien (Meaux, Marne-la-Vallée, Coulommiers). Déployer la solution sur l’ensemble du GHT était donc une évidence ».



Lors d’absences d’agents titulaires ou de surcroît d’activité, les agents disponibles et volontaires reçoivent désormais les propositions de missions par SMS et peuvent se positionner en répondant un simple code mission par SMS. « La solution est d’autant plus intéressante qu’elle a été très bien accueillie par les agents, qui sont désormais sollicités sur la base du volontariat et via un SMS, beaucoup moins intrusif qu’un appel téléphonique », conclut-il.