Un observatoire du développement durable est créé dans les champs de la santé, du social et du médico-social

C’est pour cela qu’une première traduction de cette dynamique est donnée dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, leurs fédérations, union et organisations (FHF, FEHAP, FHP, UNICANCER, Nexem, UNIOPSS, FNEHAD, SYNERPA, FNAQPA) s’associent aux pouvoirs publics (ministère des solidarités et de la santé, ministère de la transition écologique et solidaire) et à l’agence nationale d’appui à la performance (ANAP) pour lancer officiellement un observatoire du développement durable. Sa création fait suite aux engagements pris lors de la signature, le 5 mai dernier, de la nouvelle convention 2017-20 sur le développement durable.



Assurant des missions de soins, d’accueil et d’accompagnement des personnes, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux partagent les valeurs du développement durable et de la transition écologique. Ils ont choisi, avec cette convention notamment, d’intégrer la responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leurs actions.



4 des fédérations (FHF, FHP, FEHAP et UNICANCER) ont déjà signé en 2009 une première convention d’engagement volontaire du secteur de la santé sur la voie du développement durable. Sa mise en œuvre a contribué à favoriser de nouveaux comportements et a témoigné d’un réel dynamisme de la part des parties prenantes.



En 2017, le renouvellement et l’élargissement à de nouveaux acteurs des champs social et médico-social illustrent la volonté partagée de réaffirmer cet engagement et le soutien des pouvoirs publics aux démarches de responsabilité sociétale et environnementale.