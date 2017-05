UNE SOLUTION TRANSVERSALE POUR RELEVER LE DÉFI DE LA PRODUCTION DOCUMENTAIRE

Associée à SpeechMagic, un moteur de reconnaissance vocale éprouvé et hautement performant, la solution Dic’T intègre plusieurs modules. Pouvez-vous nous les détailler ?

Olivier de Souza : Anticyclone a conçu Dic’T comme une solution transversale de dictée numérique et de reconnaissance vocale, adressant les besoins des différents métiers en charge de la production documentaire médicale. Les médecins disposent ainsi d’un module « Dicteur » nativement intégré au Dossier Patient Informatisé (DPI), qui leur permet de créer un compte-rendu directement rattaché à l’identité et au contexte du patient. Le fichier sonore et sa traduction en texte dans le cas de la reconnaissance vocale sont ensuite cryptés et stockés sur un serveur central, auquel les secrétariats médicaux accèdent via un module « transcripteur » pour un contrôle et d’éventuelles corrections. Ne reste plus au praticien qu’à valider le compte-rendu et y apposer sa signature numérique. Le document est aussitôt enregistré dans le DPI et les différentes applications métier, et mis à disposition du patient et de ses médecins. Ces deux modules constituent le cœur du système principal. Un module « pilotage » est en outre destiné aux administrateurs en charge de la coordination des ressources secrétariats. Il leur permet d’éditer des statistiques et des tableaux de bord, par exemple pour gérer les alertes en cas de dépassement des délais règlementaires et ajuster les ressources de production.



Quels enjeux spécifiques adresse cette solution aujourd’hui déployée dans plus d’une centaine d’établissements de santé ?

Utilisée au quotidien par plus de 19 000 médecins et secrétaires, Dic’T associée à la reconnaissance vocale permet de réduire de 75% la charge de production documentaire comparée à l’utilisation de cassettes, tout en améliorant la qualité de ces documents dans le respect des exigences en vigueur (identito-vigilance, tenue du dossier patient, délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation, etc.). Les établissements de santé peuvent dès lors améliorer le service rendu aux patients et aux prescripteurs en leur remettant des comptes rendus produits au fil de l’eau. En rationnalisant les processus de production documentaire, les établissements peuvent réaffecter les ressources dédiées à la saisie vers des tâches à plus forte valeur ajoutée comme l’accueil patient, la prise d’appels téléphoniques, la cotation, l’admission dans les pôles, etc.