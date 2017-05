« THE-MEDPLACE.COM », UN SERVICE SÉCURISÉ UNIQUE EN EUROPE

Unique en Europe, la plateforme « The-Medplace.com » offre trois modalités de transactions. Lesquelles ?

Jean-Pierre Cardoso : « The-Medplace.com », c’est un tiers de confiance qui propose trois systèmes de vente : la vente immédiate, sur le modèle des achats en ligne traditionnels ; la vente ouverte, qui permet au vendeur de définir un prix cible et de recevoir plusieurs offres d’acheteurs. L’atteinte de ce prix cible déclenchera le processus de vente – dans le cas contraire, le vendeur peut néanmoins décider de valider l’offre s’en rapprochant le plus. Et enfin la vente aux enchères avec ou sans prix de réserve, à travers un système d’enchères automatique en fonction du montant maximal défini par l’acheteur. Ces trois modalités s’appuient toutes sur un système de transactions financières sécurisé : l’acheteur et le vendeur ont chacun un compte séquestre (eWallet) ouvert auprès d’un organisme bancaire habilité (Mangopay/Crédit Mutuel Arkéa), sur lequel les sommes vont transiter. Le transfert monétaire n’est déclenché qu’à l’enlèvement de l’équipement, soit à la dernière étape du processus de vente. Point important, nos ventes sont anonymes tant qu’un acheteur n’a pas remporté la vente.



Très attentive à la transparence des transactions, « The-Medplace.com » met par ailleurs différents services à disposition des utilisateurs. Lesquels ?

MeDtrada a en effet conclu un partenariat exclusif avec Bureau Veritas, le leader mondial en évaluation de la conformité, chargé d’inspecter les équipements onéreux et d’établir un rapport en toute indépendance. Celui-ci sera disponible en ligne, aux côtés des spécificités techniques et des photos du matériel, de sa localisation en France ou en Europe, de la typologie du vendeur (établissement de santé, constructeur, intermédiaire,..), des modalités d’achat, ... Des données qui peuvent être renseignées soit par le vendeur, soit par nos équipes dans le cadre du service Premium. Notre objectif ? Offrir un service ouvert, transparent et équitable, afin que les utilisateurs puissent accéder en toute sérénité à une offre plurielle et vendre rapidement au prix du marché.