Signature de la première convention entre la FHF et l’Agence du Service Civique

Avec 62 504 jeunes engagés sur les 200 000 en Service Civique depuis sa création en 2010, les secteurs de la santé et de la solidarité sont très prisés par les jeunes volontaires et offrent un véritable potentiel pour développer de nouvelles missions de qualité. Les établissements de santé présents sur l’ensemble du territoire français sont déjà particulièrement mobilisés, avec plus

d’une centaine d’hôpitaux agréés.



Les volontaires en Service Civique interviennent au quotidien dans aux côtés des bénévoles et des professionnels à plusieurs niveaux : en participant au développement de nouvelles activités à l’hôpital, en accompagnant et assistant des patients et leurs familles à leur arrivée dans l’établissement, en animant des ateliers autour du numérique pour les patients hospitalisés, ou encore dans le développement d’animations culturelles et le recueil de l'avis des patients et des publics concernés par l'hôpital.