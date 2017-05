Secteur de la santé : innovations et réduction des coûts grâce à l’Internet des objets

Avec de tels résultats, il n’est pas étonnant d’observer que l’utilisation de l’IoT est en constante augmentation dans le secteur de la santé. D’ici 2019, 87 % des établissements de santé auront adopté l’Internet des objets, mais les risques en matière de sécurité restent un obstacle à franchir.D’après Aruba, 89 % des premières entreprises à adopter l’IoT ont connu des failles de sécurité liées à cette technologie. Pour empêcher que les craintes liées à la sécurité n’entravent la croissance et les innovations liées à l’IoT, il convient de contrer les menaces posées par les programmes malveillants et les erreurs humaines.Même si les risques de sécurité liés à l’IoT sont bien réels, ceux-ci peuvent être combattus. Aruba HPE travaille avec plusieurs hôpitaux qui utilisent une surveillance réseau pour recueillir les informations des appareils connectés à leur réseau. Ils sont également en mesure d’octroyer plusieurs niveaux d’accès à leurs utilisateurs. Cette méthode vous permet de voir ce que fait chaque appareil et de détecter les risques en temps réel.Les premiers retours des établissements ayant déjà déployé l’IoT montrent des résultats constamment supérieurs aux estimations de ceux qui ne l’ont pas encore mis en œuvre. Parmi les établissements sondés qui ont adopté l’IoT, 82 % ont constaté une efficacité accrue et 72 % ont augmenté leur rentabilité (72 %), ce qui démontre la valeur de cette technologie. L’essor de l’IoT dans le secteur de la santé est impressionnant et, pourtant, seule une infime partie des possibilités offertes par cette technologie a été explorée. En ayant recours à un ensemble de solutions technologiques efficaces, le secteur de la santé pourra conserver cette dynamique et continuer à repousser les limites de l’innovation permise par l’IoT. Et cela pourrait bien être un réel tournant.