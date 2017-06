PHW 2017 : trois innovations signées Ascom

« Ascom n’a cessé de faire évoluer son offre, aujourd’hui la plus riche du marché, pour accompagner les établissements de santé dans leur transformation numérique, explique Philippe Billet, directeur des ventes pour la France et l’Europe du Sud. Nous avons ainsi récemment lancé la plateforme de gestion de soins et de communication hospitalière avancée Ascom Telligence, qui vise à remplacer les anciennes générations d’appel malade en améliorant la distribution des informations et en simplifiant la gestion des tâches. Nous avons également investi le champ biomédical avec la solution de management des alarmes médicales Ascom Digistat, capable de collecter, d’intégrer, de centraliser et de redistribuer en temps réel toutes les données recueillies par les dispositifs médicaux liés au patient. Nous avons enfin développé une nouvelle version du terminal applicatif Ascom Myco, véritable ‘concentrateur d’applications’ multimodal, qui intègre désormais de nouvelles fonctionnalités parmi lesquelles la technologie NFC et la localisation infrarouge ».