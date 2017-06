PHW 2017 : GHT et GOPI, deux Acronymes Stars du Moment (1ère partie)

On peut en effet s’attendre à voir rapidement grandir l’appétit des GHT pour certaines solutions informatiques, de deux grandes catégories :



- de suivi-patient le long du parcours de soins : coordination des soins pluridisciplinaires intégrant ceux des hôpitaux affiliés mais aussi l’offre de soins libérale (cliniques privées et centre ambulatoires de la région), la télémédecine, l’hospitalisation à domicile (HAD) etc.



- de suivi-patient dans la durée : gestion des maladies chroniques, des populations à risque, des programmes de prévention, de l’évolution des maladies graves, des données longitudinales diagnostiques, d’objets connectés, etc.



On s’active au sein des GHT à repenser la politique d’investissement en technologie, la priorisation des besoins, et les processus d’achat. La rationalisation des coûts, si chère aux dirigeants, devra passer soit par de nouvelles acquisitions en achat groupé soit par une mise à niveau, une plus ample intégration ou mutualisation des systèmes TI déjà en place.