Lili Smart, une startup qui opère dans le secteur de l'e-santé, recherche des fonds sur la plateforme de crowdfunding, Raizers.

Lili Smart est la première solution complète d’assistance connectée pour aidants et personnes en perte d’autonomie.



Pour les personnes en perte d’autonomie, la solution permet :

- De géolocaliser et de prévenir lorsque l’aidé sort d’une zone définie en fonction d’horaires préétablis;

- De rappeler des tâches de la vie (se nourrir, prendre ses médicaments, etc.);

- De repérer des comportements anormaux (changements d’habitudes de vie, analyse de l’humeur, détection des chutes, etc.).



Pour les aidants :

- De se rassurer sur le comportement de la personne ;

-De s’organiser avec les co-aidants, de la famille et du domicile ainsi que les professionnels de santé (planning, système de communication instantané type What’sApp, etc.);

- De limiter le niveau de stress et les frais associé à l’aide de la personne en perte d’autonomie ;

- De comprendre les causes de la perte d’autonomie de l’aidé et donc de mieux l’accompagner.



Le produit est disponible sous forme d’abonnement (30€ en B2B – entre 60€ et 90€ en B2C) se compose d’une montre Androïd, de capteurs d’activité et d’un accès illimité à l’application Lili Smart.