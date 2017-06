Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2017 : MiPiH

Le MiPih (Midi Picardie Informatique Hospitalière) est un Groupement d’Intérêt Public qui accompagne les établissements de santé dans la modernisation de leurs systèmes d’informations, depuis plus de 20 ans.Avec plus de 500 collaborateurs et 500 adhérents (CHU, CH, EPSM…), le MiPih est un acteur majeur dans le secteur de la santé pour l’hébergement, l’infogérance et les services.Plus d'informations : https://www.mipih.fr/