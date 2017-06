Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2017 : Epatient Digital Medias

Mise au point par les ingénieurs de l’agence Web Comevents, la plateforme ePatient Digital Médias s'articule autour de cinq modules indépendants, interconnectés et synchronisés en temps réel. Située à la croisée des usages et de la technologie, cette solution unique sur le marché a déjà été déployée avec succès dans une clinique corrézienne, et connaît désormais une renommée croissante auprès de nombreux établissements publics et privés. Le point lors de la Paris Healthcare Week.Plus d'informations : https://www.epatient-digital-medias.fr