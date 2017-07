Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2017 : DS AUTOMOTION

DS Automotion est un constructeur de systèmes de transport par véhicules autoguidés (AGV) de renommée internationale. Dans le milieu hospitalier, la société propose des solutions pour la manutention automatique lourde.Cette année, DS Automotion présente son AGV coursier “Sally“, une solution d'automatisation des flux logistiques. Modulable, plus petit, plus maniable et intervenant au plus près du personnel soignant, l'AGV “Sally“ fournit un appui supplémentaire avec des trajets plus fréquents et des charges plus légères.Plus d'informations : http://www.ds-automotion.com/fr/