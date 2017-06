Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2017 : ASCOM

ASCOM met en œuvre des solutions de d'information et de communication sur mesure fondées sur des technologies éprouvées et reconnues, pour le secteur de la santé.« Connecté au lit du patient », Ascom ne cesse de faire évoluer son offre, aujourd’hui, la plus riche du marché, pour accompagner les professionnels de la santé dans leur transformation numérique.La Paris Healthcare Week était l'occasion pour Ascom de mettre en avant ses nombreuses nouveautés, telles la solution Digistat, ou encore sa plateforme Ascom Telligence.Plus d'informations : http://www.ascom.fr