Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2017 : ACETIAM

ACETIAM, est une nouvelle entité, issue de la fusion d'Etiam et Accelis, propriété du groupe MNH. En alliant les expertises et les savoir-faire de ces deux sociétés, ACETIAM devient le premier groupe européen de télémédecine multi-spécialités.



Elle représente désormais plus de 4 000 médecins spécialistes connectés et 5 bureaux dans toute la France (Rennes, Nice, Bordeaux, Paris et Lille) pour une meilleure proximité avec ses clients.



Présentation de ce nouveau leader de la télémédecine lors de la Paris Healthcare Week 2017.