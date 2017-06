Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2017 : ACET FORMATION

L'ACET est un organisme de formation professionnelle, spécialisé dans l'ingénierie de formation, le développement de compétences et le conseil. Elle est membre de la Fédération de la Formation Professionnelle et a obtenu fin 2012 la qualification OPQF. Fondée en 1975, l'ACET offre une large gamme de stages de formation en intra et inter entreprises, et intervient sur tout le territoire. Sa première participation à la Paris Healthcare Week, était l'occasion de nous présenter son historique et ses principaux domaines de compétences.Plus d'informations : http://www.acet.fr/