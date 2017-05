Les rencontres Hospitalia à la Paris healthcare Week 2017 : Rivadis

Nos formules privilégient les ingrédients d’origine naturelle.

Nos produits sont testés sous contrôle médical ou dermatologique, et ont fait leurs preuves dans le milieu médical depuis 45 ans.

Nos conditionnements sont simples et professionnels, la qualité est dans la formule.

Créé en 1971 par un pharmacien, Michel Rival, le Laboratoire RIVADIS développe, fabrique et commercialise des produits d’hygiène et de soin cutané pour l’univers médico-hospitalier.L’histoire de RIvadis a commencé en maternité, où Michel Rival a mis au point la gamme Rivadouce® Bébé pour prendre soin de la peau délicate des nouveau-nés. La gamme Rivadouce® s’est progressivement élargie pour répondre aux besoins des familles, et à ceux des personnes dépendantes.Basé à Thouars, dans les Deux-Sèvres, Rivadis s’attache ainsi à développer des produits sûrs et performants pour les patients, aux côtés des soignants. Naturalité, efficacité et plaisir olfactif sont au cœur de chaque formule :