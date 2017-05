Les futurs directeurs d’hôpital formés au management par simulation

Le centre de simulation d’Angers est déjà reconnu dans l’Hexagone pour la qualité et la diversité de ses formations en simulation synthétique (incluant des mannequins), en simulation numérique (« serious games », réalité virtuelle, réalité augmentée, etc.) et simulation humaine (consultations, annonce d’une maladie grave, etc.). Avec l’accueil des élèves directeurs d’hôpital, le centre élargit le public intéressé au-delà des étudiants et des professionnels de santé qu’il accueillait jusqu’à présent, pour des formations en lien avec la prise en charge directe du patient. Dans un premier temps, cette formation a été imaginée pour les 80 élèves de première année de l’EHESP. En 2018, une session pourrait être ouverte pour les élèves de deuxième année, qui est une année de spécialisation.



L’apprentissage par la simulation en santé continuant de faire ses preuves, et la notoriété de la pédagogie angevine grandissant dans ce domaine, un élargissement de ces formations vers d’autres écoles de la fonction publique est étudié par le CHU et l’Université d’Angers.