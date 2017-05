Le CHU Amiens-Picardie prépare les enfants à l’IRM dans son simulateur pédagogique

Ce simulateur a pour but de familiariser l’enfant avec l’IRM et ses contraintes : le bruit, la position allongée, l’immobilité et l’espace confiné d’un « long » examen (30 à 45 minutes). Préparé et rassuré, l’enfant dont le stress est diminué, se trouve dans les meilleures conditions pour faciliter la prise en soin, éviter l’anesthésie générale et améliorer la qualité de l’examen.



Les équipes du service imagerie du CHU Amiens-Picardie souhaitent ainsi améliorer l’accueil et la prise en charge des enfants. Le jeu et le temps permettent d’instaurer une relation de confiance avec les soignants.