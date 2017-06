Lancement des Matinales Technologies et Santé

Les matinales technologies et santé s’inscrivent au cœur de l’ambition et des actions menées par le Club Médical Numérique francophone (CMNF), au service de la santé et qui visent à offrir une formation médicale aux professionnels de santé tournée vers les technologies, et les Accompagner au changement.



Le club ambitionne aussi d’acculturer et de mettre en place une formation à tous les acteurs qui créent les outils et les usages au bénéfice des professionnels de santé ou des patients.



Pour accompagner cette ambition, des partenaires de renom s’engagent autour du Club : Bastide, la fondation Adolphe de Rothschild, les coursiers sanitaires et sociaux, Beesens...