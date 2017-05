Label et concours « Droits des usagers de la santé » 2016-17 : 5 initiatives originales récompensées!

L’édition 2017 – 7ème du genre – révèle la forte dynamique et l’engagement des acteurs locaux à promouvoir et faire vivre les droits des usagers au quotidien. Les projets retenus cette année traduisent l’implication croissante des équipes médico-sociales soutenues par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).



Plus de 175 projets ont été examinés par les agences régionales de santé (ARS) dans 13 régions participantes sur 17, pour plus de 70 labels attribués.



De ces 70 labels, le jury 2016-17 a retenu 5 lauréats au concours national « Droits des usagers de la santé », sous la présidence du Pr Régis Aubry, responsable du département douleur/soins palliatifs et du service de gériatrie du CHRU de Besançon, directeur de l’espace de réflexion éthique régional de Bourgogne-Franche-Comté et membre du comité consultatif national d’éthique (CCNE).



Ces lauréats ont été récompensés lors de la remise de prix organisée au ministère le 18 avril, en présence de Jean-Philippe Vinquant, directeur général de la cohésion sociale et du Pr Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de l’université des patients, (faculté Pierre-et-Marie-Curie), « grand témoin » de la soirée.